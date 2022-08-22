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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 103

Розы не завяли: специалисты ответили на возмущения горожан по озеленению в Актау

Эксперт по озеленению компании ТОО «Green City Aktau» Акторе Джанаева записала видеоответ на жалобу жителей о гибели цветов на клумбах возле памятника Жалау Мынбаеву.

Кадр из видео
Как говорится в видео, полив роз на спусках в пятом и седьмом микрорайонах осуществляется на постоянной основе.

- Розы у нас всегда поливаются в пятом и седьмом микрорайонах на спуске. Я хочу показать вам две позиции, розы не завяли, они все живые, с жирными зелёными листьями, все потому, что производится полив. В цветении роз есть две позиции, то есть они отцветают, вянут и зацветают бутонами. Прошу вас одно с другим не путать, если розы отцвели, то они должны снова зацвести. Вот они цветут и все листья у нас живые, - ответила эксперт.


Акторе Джанаева призвала жителей провести вместе с экспертами компании экспертизу по озеленению.

- Я прошу вас учесть, что полив производится. Если хотите, пройдите с нами комиссионно, и мы вам покажем, и вы нам докажите, что розы засыхают. Вот они вянут, уже отцветают, а потом новыми бутонами зацветают, и так происходит всё лето до зимы, - подчеркивает специалист.


Напомним, что ранее жители 5 микрорайона снова пожаловались, что розы продолжают погибать на клумбах возле памятника Жалау Мынбаеву.

Видео специалиста ТОО «Green City Aktau».



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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 12:22
Возможно дело в этом?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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