Розы не завяли: специалисты ответили на возмущения горожан по озеленению в Актау

- Розы у нас всегда поливаются в пятом и седьмом микрорайонах на спуске. Я хочу показать вам две позиции, розы не завяли, они все живые, с жирными зелёными листьями, все потому, что производится полив. В цветении роз есть две позиции, то есть они отцветают, вянут и зацветают бутонами. Прошу вас одно с другим не путать, если розы отцвели, то они должны снова зацвести. Вот они цветут и все листья у нас живые, - ответила эксперт.



- Я прошу вас учесть, что полив производится. Если хотите, пройдите с нами комиссионно, и мы вам покажем, и вы нам докажите, что розы засыхают. Вот они вянут, уже отцветают, а потом новыми бутонами зацветают, и так происходит всё лето до зимы, - подчеркивает специалист.