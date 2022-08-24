В Актау коммунальщики завалили песком припаркованный у дома автомобиль

Владелец автомобиля рассказал, что инцидент произошёл 21 августа возле его дома.Коммунальщики ГКП «КЖСА» при проведении аварийных работ повредили его автомобиль, засыпав его песком.- В тот день я был дома, просто у меня был отключен телефон. Если бы работники хоть немного поспрашивали у соседей, то точно нашли бы меня. Я просто перепарковал бы автомобиль, но они не стали этого делать. Несмотря на то, что с другой стороны было место для скидывания песка, они просто непросто засыпали мой автомобиль песком, - пожаловался житель Актау Адилет.Адилет рассказал, что вытаскивать автомобиль ему пришлось своими силами.- Сначала убрал корни деревьев и кирпичи, потом сдал назад и перепаковал автомобиль. Повреждения небольшие, можно полировкой устранить, мелочи, но осадок всё равно есть, - сказал Адилет.Автовладелец отметил, что написал жалобу на официальную страницу компании в социальной сети, но их специалист по связям с общественностью даже не принесла извинения за своих работников.