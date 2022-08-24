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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:07

Просмотров: 1455

В Актау коммунальщики завалили песком припаркованный у дома автомобиль

Инцидент произошёл возле дома №2 в 15 микрорайоне. Работники ГКП «КЖСА» нанесли ущерб припаркованной машине, засыпав её песком.

Кадр видео
Владелец автомобиля рассказал, что инцидент произошёл 21 августа возле его дома.

Коммунальщики ГКП «КЖСА» при проведении аварийных работ повредили его автомобиль, засыпав его песком.



- В тот день я был дома, просто у меня был отключен телефон. Если бы работники хоть немного поспрашивали у соседей, то точно нашли бы меня. Я просто перепарковал бы автомобиль, но они не стали этого делать. Несмотря на то, что с другой стороны было место для скидывания песка, они просто непросто засыпали мой автомобиль песком, - пожаловался житель Актау Адилет.

Адилет рассказал, что вытаскивать автомобиль ему пришлось своими силами.

- Сначала убрал корни деревьев и кирпичи, потом сдал назад и перепаковал автомобиль. Повреждения небольшие, можно полировкой устранить, мелочи, но осадок всё равно есть, - сказал Адилет.

Автовладелец отметил, что написал жалобу на официальную страницу компании в социальной сети, но их специалист по связям с общественностью даже не принесла извинения за своих работников.



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Комментарии ( 2 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 20:33
бесят когда ставят машины...например мусор не могут вывезти, а им пофиг, телефоны отключают и ищи их
 
-3
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:22
Коммунальщики конченные люди, особенно экскаваторщик, видно же же что специально сделали. Это умышленная порча имущества. Автору нельзя спускать им с рук такое.
 
 

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