Едва не сбившего детей водителя пикапа оштрафовала полиция Актау

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В Актау полиция нашла водителя, который едва не сбил на пешеходном переходе двух детей.



На водителя автомашины Toyota Hilux составлен административный протокол по статье 600 ч.1 КоАП РК. Полицейские просят водителей и пешеходов быть бдительными и внимательными на дорогах.



Теперь водитель должен выплатить штраф в размере 30 063 тенге.