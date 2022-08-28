Молодёжь в Жанаозене попросила помощи у президента.

По словам собравшихся, в феврале этого года 160 человек обучались по профессии «Нефтяник» в Актау. В «Озенмунайгазе» якобы им обещали их трудоустроить в нефтяную сферу с заработной платой 270-350 тысяч тенге.На сегодняшний день, как они говорят, такую зарплату и работу им не предоставили.Они обратились с просьбой устроить их на работу в «Озенмунайгаз» к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Айбеку Косуакову и к генеральному директору «Озенмунайгаза» Максату Ибагарову.Lada.kz ожидает комментарий от акимата Жанаозена.