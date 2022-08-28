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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:40

Просмотров: 2307

Молодёжь в Жанаозене попросила помощи у президента

Несколько десятков безработных мужчин собрались у здания акимата Жанаозена и записали видеообращение.

Кадр видео
По словам собравшихся, в феврале этого года 160 человек обучались по профессии «Нефтяник» в Актау. В «Озенмунайгазе» якобы им обещали их трудоустроить в нефтяную сферу с заработной платой 270-350 тысяч тенге.

На сегодняшний день, как они говорят, такую зарплату и работу им не предоставили.

Они обратились с просьбой устроить их на работу в «Озенмунайгаз» к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Айбеку Косуакову и к генеральному директору «Озенмунайгаза» Максату Ибагарову.

Lada.kz ожидает комментарий от акимата Жанаозена.




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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
 Андpей (Посетители) Вчера, 22:35
А можно узнать, где обучают на специальность нефтяник и делают за месяц из тебя специалиста в этой области. Что бы я реально всё знал в этой области и мог требовать хорошую зарплату.
 
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Дамир (Посетители) Вчера, 22:29
Однотипные рожи, с такими же лозунгами
 
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  • Ashat
  • Андpей
 babe (Посетители) Вчера, 21:56
Отправьте их уже , в конце концов, не север , а лучше ещё дальше!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Дизель
  • Ashat
  • БО
  • babe
  • Андpей
 Жанар (Посетители) Вчера, 20:47
Молодёжь в Жанаозене попросила помощи у президента.

На фото НЕ!, совсем молодёжь...
Мятежная Узень, с ново на выступлении...
Прибавилось новых бунтарей, новых переселенцев - кандасов...
Дурной пример заразительный...

Все мы ходим под богом.
 
 

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