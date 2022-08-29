В Актау торжественно открыли памятник Шотан батыру







- Уважаемые, мангистаусцы, Шотан Назарулы - один из героев джунгарской войны, выходец из Младшего жуза. Сегодняшнее поколение, потомки батыра гордятся им. Для нас, для всего региона, для истории современного Казахстана сегодня особенный день — мы стали свидетелями значимого события, которое вдохновляет каждого из нас. Наша общая задача — прославлять их героический путь. В своём послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно помнить наших предков, которые защищали свои земли, давая нам пример своим единством и любовью к своей земле. Казахстанцы должны помнить об этом и чтить своих предков, а также народные традиции и обычаи. Память о наших предках дорога нам тем, что они отдали свою жизнь за освобождение страны, за целостность земли, за долголетие поколений, за будущее Казахстана, - отметил Нурлан Ногаев

Автором памятника, который установлен на перекрёстке по дороге в аэропорт, является художник, скульптор Кошер Байгазиев. Мемориал сделан из бронзы. Высота монумента составляет 12 метров, вес – 5 тонн.Строительство памятника было начато в 2021 году.В церемонии открытия памятника народному герою принял участие глава региона Нурлан Ногаев, народный артист Казахстана Асанали Ашимов, депутаты, общественные деятели, потомки Шотан батыра, жители и гости города.Мероприятие началось с коллективной молитвы и чтения аятов из Священного писания за упокой души народного батыра Шотана — сына Назара.Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником Абылай хана и Абулхаир хана. Он вместе с Кабанбай батыром, Богенбай батыром и Отеген батыром защищал казахские земли.Памятник создали благодаря пожертвованиям потомков Шотан батыра, свою лепту внесли и предприниматели.Для гостей мероприятия артистами Мангистауского областного театра имени Нурмухана Жантурина была представлена театрализованная постановка.