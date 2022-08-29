Идущему пешком к морю путешественнику из Беларуси помог полицейский Мангистау

- Полицейский поинтересовался, не нужна ли помощь. Как выяснилось, мужчина шёл пешком из Беларуси в Актау. Он хотел на море. Путешественник рассказал, что в пути у него возникли проблемы с финансами, и он оказался в трудном положении, – говорится в сообщении.





Видео Polisia.kz.

Старший инспектор роты патрульной полиции Мунайлинского района Жанболат Таджибаев во время дежурства заметил мужчину, который в ночное время сидел на обочине дороги.Полицейские оказали туристу экстренную помощь: разместили его в гостинице и накормили. На следующий день мужчину отвезли на берег моря.Белорусский путешественник поблагодарил сотрудников полиции за помощь.