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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:22

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Актау стал городом с самым сильным подорожанием социально-значимых продуктов в стране

Сильнее всего рост цен на социально-значимые продукты ощутили жители Актау, Жезказгана и Уральска. Самый серьёзный рост цен коснулся сахара: он вырос почти вдвое за год. Об этом сообщается на сайте energyprom.kz.

Фото взято из открытого источника
Согласно данным energyprom.kz , к 16 августа текущего года социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), включающие 19 наименований, подорожали в стране на 0,2 процента за неделю, на 0,4 процента с начала месяца и на 18,1 процента - за год.

Среди крупных городов страны сильнее всего годовой рост цен ощутили жители Актау (на 21,2 процента за год), затем Жезказгана (на 20,5 процента) и Уральска (на 20,4 процента). Наименьший, но всё же весьма значительный годовой рост цен на СЗПТ был зафиксирован в Костанае (на 15,8 процента), Петропавловске (на 16,8 процента) и Караганде (на 17,8 процента).

Среди СЗПТ сильнее всего в годовой динамике подорожал сахар-песок: сразу на 92,7 процента. Также крайне высок рост цен на репчатый лук (на 55,5 процента за год), гречневую крупу (на 26,5 процента), мясо кур (на 23,5 процента) и весовые рожки (на 23,2 процента).

Удешевление по группе СЗПТ по сравнению с прошлым годом было отмечено для моркови (на 19 процентов) и белокочанной капусты (на 6,7 процента).

Актау стал городом с самым сильным подорожанием социально-значимых продуктов в стране

Инфографика Бюро национальной статистики АСПиР РК.


В целом же на продовольственные товары по итогам июля текущего года цены выросли на один процент за месяц, на 16,9 процента - с начала года и на 19,7 процента за год.

В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен наблюдался в Павлодарской (на два процента), Акмолинской (на 1,9 процента) и Абайской (на 1,7 процента) областях. Наименьший месячный рост цен был отмечен в Алматинской, Туркестанской и Улытауской областях: на 0,4 процента.

В годовой динамике наибольший рост цен зарегистрировали в Мангистауской (на 24 процента), Актюбинской (на 22,4 процента ), и Атырауской (на 21,5 процентов) областях.

Актау стал городом с самым сильным подорожанием социально-значимых продуктов в стране

Инфографика Бюро национальной статистики АСПиР РК.


Что касается подгрупп продовольственных товаров, по итогам июля наибольший рост цен за месяц наблюдался для хлебобулочных изделий и круп: плюс 2,9 процента. Мясо и мясопродукты выросли в цене на 1,4 процента, рыба и морепродукты — на 1,3 процента, молочные продукты — на 1,7 процента, яйца — на 2,4 процента, масла и жиры — на 1,4 процента, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия — на 4,3 процента. В то же время фрукты и овощи с учётом сезонности ожидаемо подешевели на 4,3 процента за месяц.

В годовой динамике хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 26 процентов, мясо и мясопродукты — на 14,3 процента, рыба и морепродукты — на 18,8 процента, молочные продукты — на 22,7 процента, масла и жиры — на 15,3 процента, фрукты и овощи — на 14,5 процента, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия — на 44,2 процента, яйца — на 6,6 процентов.

Актау стал городом с самым сильным подорожанием социально-значимых продуктов в стране


Инфографика Бюро национальной статистики АСПиР РК.


Напомним, в июле в Актау провели эксперимент и сняли на видео таксистов, которых попросили довезти до места, взяв в качестве оплаты килограмм сахара.



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