«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Августа
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.1 KZT
  • €1 = 466.27 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 184

Память погибших при взрывах боеприпасов в Жамбылской области почтили в департаменте по ЧС Мангистау

В Актау почтили память героев-пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото ДЧС Мангистауской области
Церемония почтения памяти погибших в результате ЧП, произошедшем в воинской части Жамбылской области в 2021 году, прошла по всей республике. Не остались в стороне и мангистауские огнеборцы, которые также отдали дань памяти коллег.

26 августа исполнился год со дня трагедии в результате пожара на территории воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. В результате взрывов на складе инженерных боеприпасов погибли 17 человек, в том числе 10 пожарных.

В Актау церемония почтения памяти пожарных, погибших во время чрезвычайной ситуации, состоялась у памятника, расположенного во дворе специализированной пожарной части №1.

- В ходе мероприятия начальник ДЧС Мангистауской области, полковник Мурат Муханов отметил героизм коллег - пожарных, погибших в Байзакском районе. И подчеркнул, что их подвиг останется в памяти навсегда. В честь памяти героев была объявлена минута молчания. Затем к памятнику офицеры возложили цветы и поклонились героям, - сообщили в пресс-службе ведомства.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Память погибших при тушении пожаров огнеборцев почтили в Актау


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика