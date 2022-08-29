Память погибших при взрывах боеприпасов в Жамбылской области почтили в департаменте по ЧС Мангистау

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Церемония почтения памяти погибших в результате ЧП, произошедшем в воинской части Жамбылской области в 2021 году, прошла по всей республике. Не остались в стороне и мангистауские огнеборцы, которые также отдали дань памяти коллег.26 августа исполнился год со дня трагедии в результате пожара на территории воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. В результате взрывов на складе инженерных боеприпасов погибли 17 человек, в том числе 10 пожарных.В Актау церемония почтения памяти пожарных, погибших во время чрезвычайной ситуации, состоялась у памятника, расположенного во дворе специализированной пожарной части №1.- В ходе мероприятия начальник ДЧС Мангистауской области, полковник Мурат Муханов отметил героизм коллег - пожарных, погибших в Байзакском районе. И подчеркнул, что их подвиг останется в памяти навсегда. В честь памяти героев была объявлена минута молчания. Затем к памятнику офицеры возложили цветы и поклонились героям, - сообщили в пресс-службе ведомства.