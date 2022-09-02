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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 579

В госсобственность вернули 240 тысяч гектаров земель Мангистау

Прокуратурой Мангистауской области в собственность государства возвращены земельные участки общей площадью 240 тысяч гектаров с кадастровой стоимостью 270 миллионов тенге. Об этом говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Фото из архива Lada.kz
Как рассказали в прокуратуре Мангистауской области, количество сельскохозяйственных животных отдельных предпринимателей Каракиянского и Тупкараганского районов, получивших земли под пастбища, не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки на общую площадь пастбищ.

- Иными словами, лица, получив от государства пастбищные земли, не обеспечили их достаточным количеством сельхозживотных, поэтому земли годами не использовались по прямому назначению. При этом, другие фермеры, желающие развивать животноводство в регионе, остро нуждались в пастбищных землях, что соответственно препятствует нормальному развитию отрасли в целом, - сообщили в надзорном ведомстве.

Мерами прокурорского надзора земли возвращены государству, аналогичная работа будет продолжена.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:11
Хотелось бы узнать за какую сумму эти земли были проданы,а за какую выкуплены.
 
 

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