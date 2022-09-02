В госсобственность вернули 240 тысяч гектаров земель Мангистау

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Как рассказали в прокуратуре Мангистауской области, количество сельскохозяйственных животных отдельных предпринимателей Каракиянского и Тупкараганского районов, получивших земли под пастбища, не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки на общую площадь пастбищ.



- Иными словами, лица, получив от государства пастбищные земли, не обеспечили их достаточным количеством сельхозживотных, поэтому земли годами не использовались по прямому назначению. При этом, другие фермеры, желающие развивать животноводство в регионе, остро нуждались в пастбищных землях, что соответственно препятствует нормальному развитию отрасли в целом, - сообщили в надзорном ведомстве.



Мерами прокурорского надзора земли возвращены государству, аналогичная работа будет продолжена.