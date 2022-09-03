Футбольное поле требует ремонта в Актау

- Поле «убитое». Покрытие разбросано кусками повсюду. Это потенциальная опасность для наших детей - большая вероятность получить травму. Наш регион является спортивной областью, так давайте же поддерживать этот статус, а не позориться, - возмутились жители дома №40.

Покрытие из резиновой крошки, по словам жителей 11 микрорайона, износилось и требует скорейшего ремонта.Также жители просят обратить внимание чиновников на сломанные ограждения и скамейки у футбольного поля.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.