Жители сняли на видео затопленный после дождя проход за мечетью в Актау

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Чтобы попасть домой, детям пришлось забираться на кирпичную ограду.
Напомним, 27 июля также был ливень в Актау, в результате чего были подтоплены дороги. Жители города поделились в соцсетях видео разбушевавшейся стихии.
Видео жительницы Актау. Лужа.
- Мне пришлось даже самой сапоги надеть и расставить дощечки и камушки, чтобы люди могли ходить. Это постоянная проблема этого района. Как только чуть дождь, так у нас сразу всё затапливает. Возможно, акимат обратит на это внимание? У нас и дороги просто ужасные в этом районе, - рассказала жительница.
Видео жительницы Актау. Лужа.
Напомним, 27 июля также был ливень в Актау, в результате чего были подтоплены дороги. Жители города поделились в соцсетях видео разбушевавшейся стихии.
Видео жительницы Актау. Разбитая дорога.
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