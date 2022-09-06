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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:58

Просмотров: 455

Жители сняли на видео затопленный после дождя проход за мечетью в Актау

После прошедшего дождя затопило проход между гемодиализным центром Diaverum и частной школой, расположенной за мечетью Бекет Ата. Школьникам приходится забираться на каменный забор, чтобы преодолеть водную преграду, об этом сообщила жительница Актау.

Фото пользователя Лада.kz
Чтобы попасть домой, детям пришлось забираться на кирпичную ограду.



Видео жительницы Актау. Лужа.


- Мне пришлось даже самой сапоги надеть и расставить дощечки и камушки, чтобы люди могли ходить. Это постоянная проблема этого района. Как только чуть дождь, так у нас сразу всё затапливает. Возможно, акимат обратит на это внимание? У нас и дороги просто ужасные в этом районе, - рассказала жительница.



Видео жительницы Актау. Лужа.


Напомним, 27 июля также был ливень в Актау, в результате чего были подтоплены дороги. Жители города поделились в соцсетях видео разбушевавшейся стихии.

Видео жительницы Актау. Разбитая дорога.



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