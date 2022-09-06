Жители сняли на видео затопленный после дождя проход за мечетью в Актау





Видео жительницы Актау. Лужа.

- Мне пришлось даже самой сапоги надеть и расставить дощечки и камушки, чтобы люди могли ходить. Это постоянная проблема этого района. Как только чуть дождь, так у нас сразу всё затапливает. Возможно, акимат обратит на это внимание? У нас и дороги просто ужасные в этом районе, - рассказала жительница.



Видео жительницы Актау. Лужа.

Видео жительницы Актау. Разбитая дорога.