Краснокнижный уриал вернулся в Мангистау

Отмечается, что устюртский уриал — подвид горного барана, эндемик, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана.Основное место обитания уриала в Казахстане — Западный чинк Устюрта, и последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области.- Но теперь, похоже, этот вид в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток. Ещё с 2018 года животных начали регистрировать фотоловушки АСБК на чинках Жельтау и Донызтау, это территория Атырауской и Актюбинской областей. Ягнят и беременных самок здесь пока не отмечали, значит уриалы не обитают здесь постоянно. Однако в будущем, возможно, станут использовать эти места для размножения, - говорится в публикации Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.Чинки Донызтау и Жельтау представляют собой ценные места обитания и для других видов животных.АСБК совместно с акиматом Атырауской области ведут работу по созданию регионального зоологического заказника «Северный Устюрт». Летом 2022 года завершена подготовка естественно-научного обоснования. Работа ведётся в рамках «Инициативы по сохранению пустынных экосистем».