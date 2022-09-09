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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 3

Краснокнижный уриал вернулся в Мангистау

Устюртский уриал вернулся на северный чинк Устюрта. Видео фотоловушки с редким животным опубликовано на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

Скриншот видео
Отмечается, что устюртский уриал — подвид горного барана, эндемик, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана.

Основное место обитания уриала в Казахстане — Западный чинк Устюрта, и последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области.

- Но теперь, похоже, этот вид в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток. Ещё с 2018 года животных начали регистрировать фотоловушки АСБК на чинках Жельтау и Донызтау, это территория Атырауской и Актюбинской областей. Ягнят и беременных самок здесь пока не отмечали, значит уриалы не обитают здесь постоянно. Однако в будущем, возможно, станут использовать эти места для размножения, - говорится в публикации Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.



Чинки Донызтау и Жельтау представляют собой ценные места обитания и для других видов животных.

АСБК совместно с акиматом Атырауской области ведут работу по созданию регионального зоологического заказника «Северный Устюрт». Летом 2022 года завершена подготовка естественно-научного обоснования. Работа ведётся в рамках «Инициативы по сохранению пустынных экосистем».



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