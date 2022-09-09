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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:52

Просмотров: 92

Уличные фонари между 6А и 22 микрорайонами в Актау вновь заработали

Жительница Актау сняла видеозапись, в которой пожаловалась на негорящие уличные фонари и попросила их восстановить. На обращение пользователя сети ответили специалисты компании «Актау сервис құрылыс». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
По словам жительницы Актау, освещение не работало между 22 и 6А микрорайонами города. В ночное время суток, по словам женщины, здесь было трудно и опасно ходить. Специалисты компании «Актау сервис құрылыс» сообщили, что решили проблему.

- Фонари на данной улице отключены из-за того, что провода были оборваны во время проведения земляных работ. Мы провели все необходимые действия и восстановили световые фонари, - рассказал специалист «Актау сервис құрылыс».



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