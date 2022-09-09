Уличные фонари между 6А и 22 микрорайонами в Актау вновь заработали

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По словам жительницы Актау, освещение не работало между 22 и 6А микрорайонами города. В ночное время суток, по словам женщины, здесь было трудно и опасно ходить. Специалисты компании «Актау сервис құрылыс» сообщили, что решили проблему.



- Фонари на данной улице отключены из-за того, что провода были оборваны во время проведения земляных работ. Мы провели все необходимые действия и восстановили световые фонари, - рассказал специалист «Актау сервис құрылыс».