Рыбаков оштрафовали в Мангистау

Фото из доступных источников

По материалам дела, 7 июля 2022 года около 18:30 двое мужчин на побережье моря в местности Тамшалы Тупкараганского района использовали сеть.



Постановлением суда их признали виновными по части 3 статьи 383 КоАП РК (Грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещённые сроки, запрещёнными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния).



На каждого из нарушителей наложен штраф в размере 42 882 тенге.