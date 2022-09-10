«Скальную тропу» изуродовали в Актау

Большинство перил и перегородок разбиты

Поперечные планки выбиты из перил

Бетонная стойка с канатами вырвана

Местами на участках тропы образовались «дыры»

- Камеры видеонаблюдения, получается, не работают. В нескольких местах их попросту нет. Нам было, действительно, стыдно показывать такую достопримечательность нашим родственникам из Казани, - говорит жительница 5 микрорайона Зульфия.

- Ежедневно в ходе утреннего обхода наблюдаем такую картину. Подрядная организация, которая обслуживает «Скальную тропу», проводит восстановительные работы. Однако, число актов вандализма не снижается, - объяснили чиновники.

Ведутся восстановительные работы

- Данные люди будут привлечены к административной ответственности. В кратчайшие сроки мы приведём данные участки в порядок, - заверили чиновники.

Туристы оказались в ужасе от увиденного на «Скальной тропе».В городском отделе ЖКХ акимата Актау ответили, что на сегодняшний день таких фактов, к сожалению, много.В отделе ЖКХ добавили, что на смотровой имеется полицейский участок, откуда ведётся видеонаблюдение. С помощью него можно будет распознать хулиганов.