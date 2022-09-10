«Скальную тропу» изуродовали в Актау

Фото жителей 5 микрорайона
Туристы оказались в ужасе от увиденного на «Скальной тропе».
В городском отделе ЖКХ акимата Актау ответили, что на сегодняшний день таких фактов, к сожалению, много.
В отделе ЖКХ добавили, что на смотровой имеется полицейский участок, откуда ведётся видеонаблюдение. С помощью него можно будет распознать хулиганов.
Большинство перил и перегородок разбиты
Поперечные планки выбиты из перил
Бетонная стойка с канатами вырвана
Местами на участках тропы образовались «дыры»
- Камеры видеонаблюдения, получается, не работают. В нескольких местах их попросту нет. Нам было, действительно, стыдно показывать такую достопримечательность нашим родственникам из Казани, - говорит жительница 5 микрорайона Зульфия.
В городском отделе ЖКХ акимата Актау ответили, что на сегодняшний день таких фактов, к сожалению, много.
- Ежедневно в ходе утреннего обхода наблюдаем такую картину. Подрядная организация, которая обслуживает «Скальную тропу», проводит восстановительные работы. Однако, число актов вандализма не снижается, - объяснили чиновники.
Ведутся восстановительные работы
В отделе ЖКХ добавили, что на смотровой имеется полицейский участок, откуда ведётся видеонаблюдение. С помощью него можно будет распознать хулиганов.
- Данные люди будут привлечены к административной ответственности. В кратчайшие сроки мы приведём данные участки в порядок, - заверили чиновники.