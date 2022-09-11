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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 09:19

Просмотров: 1109

Многодетным матерям аким Актау вручил медали

Аким города Актау Нурдаулет Килыбай вручил многодетным матерям пять золотых и 26 серебряных медалей. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2022 года № 969, пять многодетных матерей награждены знаком «Алтын алқа» и 26 многодетных матерей медалью «Күміс алқа».

Аким города отметил, что мама - это главный и близкий человек в жизни каждого.

- От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с заслуженной наградой. Вы являетесь настоящим примером. Роль матери в воспитании детей огромна, и многие даже не представляют насколько. Желаю вам здоровья, уверен, что вы воспитаете хорошее и умное поколение, достойных гражданин нашей страны, - поздравил Нурдаулет Килыбай.



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Комментарии ( 1 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 14:23
Думаю, 4-5 млн тенге были бы гораздо уместнее любой медальки. Материнский капитал, слыхали?
 
 

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