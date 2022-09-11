Многодетным матерям аким Актау вручил медали

- От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с заслуженной наградой. Вы являетесь настоящим примером. Роль матери в воспитании детей огромна, и многие даже не представляют насколько. Желаю вам здоровья, уверен, что вы воспитаете хорошее и умное поколение, достойных гражданин нашей страны, - поздравил Нурдаулет Килыбай.

Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2022 года № 969, пять многодетных матерей награждены знаком «Алтын алқа» и 26 многодетных матерей медалью «Күміс алқа».Аким города отметил, что мама - это главный и близкий человек в жизни каждого.