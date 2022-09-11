Пьяному охраннику медколледжа в Актау «светит» штраф

Фото из архива lada.kz

В социальных сетях распространяют информацию о том, что охранник медицинского колледжа якобы приставал к первокурснице и пытался ее изнасиловать. Студентка в итоге вырвалась и убежала. На место была вызвана полиция.



Как сообщили в департаменте полиции, на пульт дежурного поступил вызов о том, что мужчина находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.



Сотрудники ювенальной полиции выяснили, что нетрезвый 64-летний мужчина является охранником данного учебного заведения.



В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Ему грозит штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.



Информация о приставании охранника к девушке не подтвердилась.