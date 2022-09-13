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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:34

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В Мангистау отмечается рост заболеваемости туберкулёзом

В Мангистауской области за восемь месяцев зарегистрировано 222 больных туберкулёзом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (211 случаев) зафиксирован рост на 11 случаев – тогда врачи диагностировали 211 фактов. Об этом сообщила Мадина Рахметова, главный специалист отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулёзом департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

М.Рахметова. Фото предоставлено департаментом
- Среди детей зафиксировано 10 случаев заболевания. В этот же период прошлого года было выявлено девять больных детей, - прокомментировала Мадина Рахметова.

Что такое туберкулёз?
Это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза и передающееся воздушным путем при разговоре, кашле и чихании от больного человека к здоровому человеку.

Каковы меры профилактики?
Способами профилактики туберкулеза являются: ведение здорового образа жизни, правильное питание, занятия физкультурой, мытье, уборка и проветривание помещений, правильное содержание домашних животных, соблюдение правил личной гигиены.
Кроме того, одним из важнейших способов профилактики является - вакцинация против туберкулеза.

- Вакцинация против туберкулёза проводится в родильном доме, здоровым новорожденным детям в первые четыре дня и детям шести лет, что является ревакцинацией. Что касается пробы Манту, то она не является прививкой. Это диагностический тест для раннего выявлениия туберкулеза. Ревакцинация БЦЖ (вакцина против туберкулеза) первоклассникам проводят при отрицательных результатах пробы Манту. Ревакцинация БЦЖ проводится после получения согласия от родителей учащихся и после разрешения врача на прививку, - отметила специалист.

По словам Мадины Рахметовой, проба Манту и ревакцинация БЦЖ для первоклассников организуется и проводится в школьных прививочных кабинетах в начале учебного года (в сентябре). Пробу Манту и ревакцинацию БЦЖ проводят выездные прививочные бригады местных лечебно-профилактических учреждений. Выездные прививочные бригады полностью обеспечиваются медицинским персоналом и необходимым инвентарем.

- С целью своевременного выявления заболевания и профилактики туберкулеза, родителям первоклассников Мангистауской области рекомендуем организовать диагностический тест пробы Манту и ревакцинацию БЦЖ. Уважаемые родители, нужно ответственно относиться к здоровью ваших детей, и чтобы не допустить заболевания туберкулезом, приглашаем всех принять участие в вакцинации БЦЖ с пробой Манту среди учащихся первых классов Мангистауской области, которая проводится в сентябре 2022 года, - призвала главный специалист департамента.



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