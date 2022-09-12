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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:59

Просмотров: 1394

Город костей: где еще в Актау могут быть старые кладбища, рассказал Андрей Астафьев

Сотрудники департамента полиции провели осмотр места, где нашли человеческую кость, но ничего в этом районе больше не обнаружили. Находку прокомментировал археолог Андрей Астафьев, который подтвердил, что на этом месте, действительно, когда-то было кладбище, и не только здесь.

Фото из архива Lada.kz
Как рассказали в департаменте полиции Мангистау, после публикации видео на сайте Lada.kz, на место, где была обнаружена бедренная человеческая кость, отправили несколько сотрудников. Но, по словам оперативников, никаких костей и других останков здесь больше не оказалось.

- Сотрудники полиции проверили место на видео, но не ничего не нашли. По данному факту на пульт «102» вызова не поступало, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Наша редакция обратилась за комментарием к археологу Андрею Астафьеву, который подтвердил, что до 70-х годов прошлого века в 4А микрорайоне было старое казахское кладбище. Но при активном строительстве города его снесли.

- На том месте, действительно, было старое кладбище. Я его помню, я тогда школьником еще был. Насколько старое? Наверное, конец девятнадцатого-начало двадцатого века. Возможно, ближе к середине двадцатого века. Оно было не совсем большое, захоронений на двадцать. Какова была дальнейшая судьба погребений, я не знаю, потому что когда начали расширять парк, это кладбище исчезло. Я не знаю, вывозили с него что-то или нет. Поэтому, если сейчас на этом месте проводятся какие-то земляные работы, и если не все останки оттуда были вывезены, то, действительно, можно столкнуться со скелетами. Это совершенно нормальная практика. В этом нет ничего сверхъестественного, - заверил археолог.


Андрей Астафьев подчеркнул, что на этом месте не единственное старое кладбище. Захоронения разбросаны по всему городу.

- На месте парка «Акбота», там, где сейчас стоит колесо обозрения, тоже было кладбище. Его не исследовали, просто вывезли надгробия оттуда. Оно было туркменским, где-то, наверное, 14-15 веков. И ещё одно кладбище было на самом мысе. Там, где сейчас частный сектор и где раньше стоял старый маяк. Там была большая дюна, и на этой песчаной дюне как раз-таки в древности, наверное, где-то в одиннадцатом-двенадцатом веках, тоже было туркменское кладбище. Даже не знаю, насколько большое. Когда я уже начал этим интересоваться, то нашёл лишь только обломок надгробия, который был сброшен вниз на скалы. Где-то под конец девяностых там наши собаководы хотели устроить себе полигончик и пытались разрыть там площадку. Они верх этой дюны раскопали и нашли там кости, - рассказал Андрей Астафьев.


По словам археолога, кинологи на тот момент поставили власти в известность о найденных захоронениях. Но разведывательные работы не были проведены, и началось строительство частного сектора.

- Это же мыс был преобладающим по высоте и, естественно, на нем были захоронения. А когда строится город, обычно идут очень интенсивные работы, и порой строят прямо на костях. Вот и получается своеобразный город костей. Это было начало строительства и освоения города и, естественно, никаких археологов там в помине не было. И исследований никаких тоже не было. Поэтому всё это прошло, и потом это всё пошло под нож бульдозера, - подчеркнул археолог


По утверждению Андрея Астафьева, захоронения можно найти в любой части города. Старые кладбища забываются и дают о себе знать спустя десятилетия такими вот случайными находками, как эта бедренная кость.

- Вся жизнь наша построена на том, что мы рождаемся, умираем и, естественно то, что наши могилы везде остаются. То есть, проходят столетия, эти захоронения забываются. Ну, и рано или поздно они таким образом могут появляться в виде костей, этого не нужно бояться, - сказал Андрей Астафьев


Напомним, что накануне, 11 сентября, житель Актау снял на видео свою необычную находку. Мужчина рассказал, что обнаружил в 4А микрорайоне, недалеко от спортивного комплекса «Каспий», предположительно, человеческую бедренную кость.



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Комментарии ( 3 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 22:05
Насчет кладбища в районе старого маяка... не видел там такого, хотя пацанами излазили весь мыс и вдоль и поперек в фигуральном смысле (спуск Ленинский, спуск Комсомольский и другие, кто знает тот поймёт ;)
Странно, почему археолог не упомянул старое кладбище в 14 мкрне? На месте жк Изумрудный и бц Сана было довольно крупное кладбище. И ещё, не согласен, что действия властей, якобы, по активной застройке города, можно оправдать эти акты вандализма в отношегии старых кладбищ. Никогда это не было нормой строить на месте кладбищ...
 
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Астафьев (Посетители) Сегодня, 21:37
Баскудукское небольшое кладбище пока остается не тронутым. Оно осталось за пределами отведенных под застройку прибрежных участков.
 
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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 21:09
Нашедший прикопал кости.
Кстати, еще одно старое казахское кладбище также было и на месте резиденции Первого.
 
 

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