Город костей: где еще в Актау могут быть старые кладбища, рассказал Андрей Астафьев

- На том месте, действительно, было старое кладбище. Я его помню, я тогда школьником еще был. Насколько старое? Наверное, конец девятнадцатого-начало двадцатого века. Возможно, ближе к середине двадцатого века. Оно было не совсем большое, захоронений на двадцать. Какова была дальнейшая судьба погребений, я не знаю, потому что когда начали расширять парк, это кладбище исчезло. Я не знаю, вывозили с него что-то или нет. Поэтому, если сейчас на этом месте проводятся какие-то земляные работы, и если не все останки оттуда были вывезены, то, действительно, можно столкнуться со скелетами. Это совершенно нормальная практика. В этом нет ничего сверхъестественного, - заверил археолог.



- На месте парка «Акбота», там, где сейчас стоит колесо обозрения, тоже было кладбище. Его не исследовали, просто вывезли надгробия оттуда. Оно было туркменским, где-то, наверное, 14-15 веков. И ещё одно кладбище было на самом мысе. Там, где сейчас частный сектор и где раньше стоял старый маяк. Там была большая дюна, и на этой песчаной дюне как раз-таки в древности, наверное, где-то в одиннадцатом-двенадцатом веках, тоже было туркменское кладбище. Даже не знаю, насколько большое. Когда я уже начал этим интересоваться, то нашёл лишь только обломок надгробия, который был сброшен вниз на скалы. Где-то под конец девяностых там наши собаководы хотели устроить себе полигончик и пытались разрыть там площадку. Они верх этой дюны раскопали и нашли там кости, - рассказал Андрей Астафьев.



- Это же мыс был преобладающим по высоте и, естественно, на нем были захоронения. А когда строится город, обычно идут очень интенсивные работы, и порой строят прямо на костях. Вот и получается своеобразный город костей. Это было начало строительства и освоения города и, естественно, никаких археологов там в помине не было. И исследований никаких тоже не было. Поэтому всё это прошло, и потом это всё пошло под нож бульдозера, - подчеркнул археолог

- Вся жизнь наша построена на том, что мы рождаемся, умираем и, естественно то, что наши могилы везде остаются. То есть, проходят столетия, эти захоронения забываются. Ну, и рано или поздно они таким образом могут появляться в виде костей, этого не нужно бояться, - сказал Андрей Астафьев