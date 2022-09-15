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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 21:27

Просмотров: 133

Множество конденсационных следов на небе удивили жителей Актау

Необычайно плотный авиапоток украсил и без того красивое небо над Актау.

Фото пользователей Сети
Редкую картину наблюдали жители Актау сегодня, 15 сентября.

В небе над городом появились многочисленные полосы, похожие на вытянутые облака - инверсионные следы от самолетов для одних превратили небосклон в поле для игры в «крестики-нолики», а для других в холст неумелого художника. Жители города, как это бывает по обыкновению, поделились своими впечатлениями в социальных сетях.

Множество конденсационных следов на небе удивили жителей Актау

Множество конденсационных следов на небе удивили жителей Актау







На интернет-ресурсе, позволяющем отслеживать воздушный трафик в реальном времени, flightradar24.com видно большое количество авиасообщений, проходящих через Каспийское море. Отчего так увеличился авиатрафик над Каспийским морем - неизвестно.

Множество конденсационных следов на небе удивили жителей Актау


А что вам напомнило сегодняшнее небо над Актау? Пишите ответы в комментариях.

Михаил Одинцов



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