Множество конденсационных следов на небе удивили жителей Актау

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Редкую картину наблюдали жители Актау сегодня, 15 сентября.
В небе над городом появились многочисленные полосы, похожие на вытянутые облака - инверсионные следы от самолетов для одних превратили небосклон в поле для игры в «крестики-нолики», а для других в холст неумелого художника. Жители города, как это бывает по обыкновению, поделились своими впечатлениями в социальных сетях.
На интернет-ресурсе, позволяющем отслеживать воздушный трафик в реальном времени, flightradar24.com видно большое количество авиасообщений, проходящих через Каспийское море. Отчего так увеличился авиатрафик над Каспийским морем - неизвестно.
А что вам напомнило сегодняшнее небо над Актау? Пишите ответы в комментариях.
Михаил Одинцов
В небе над городом появились многочисленные полосы, похожие на вытянутые облака - инверсионные следы от самолетов для одних превратили небосклон в поле для игры в «крестики-нолики», а для других в холст неумелого художника. Жители города, как это бывает по обыкновению, поделились своими впечатлениями в социальных сетях.
На интернет-ресурсе, позволяющем отслеживать воздушный трафик в реальном времени, flightradar24.com видно большое количество авиасообщений, проходящих через Каспийское море. Отчего так увеличился авиатрафик над Каспийским морем - неизвестно.
А что вам напомнило сегодняшнее небо над Актау? Пишите ответы в комментариях.
Михаил Одинцов
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