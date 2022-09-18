Пасущиеся в Актау лошади: ситуацию прокомментировали коммунальщики

- В случае обнаружения пасущегося скота на дорогах, специалист компании вызывает полицию, которые в свою очередь составляют протокол на владельцев животных. В некоторых случаях стражи порядка делают предупреждение и просят владельцев скота следить за ним, - сообщили в ТОО «Green City Aktau».

Как объяснили в ТОО «Green City Aktau», в штате их компании имеется специалист по отгону домашнего скота. Сотрудник ежедневно проводит мониторинг по дорогам Актау - Аэропорт и Актау - «Rixos».Напомним, местного жителя возмутило, что лошади беспрепятственно ходят по проезжей части в 19А микрорайоне.