Стадо верблюдов на проезжей части сняли на видео в Актау

Кадр из видео пользователя Лада.kz.
Стадо вышло на проезжую часть, мешая автомобилистам 15 сентября. Пользователи выложили видео в Instagram. По утверждению жителей, рядом с верблюдами шел пастух. Но на сигналы водителей с просьбой увести животных с проезжей части он не отреагировал.
- Дело было в четверг по дороге на базы отдыха. С ними шел пастух, но когда мы ему сигналили, он нам просто мило улыбался. А потом гибнут люди, - рассказал автор видео.
Напомним, что 16 сентября из-за столкновения автомашины с верблюдами погибли два человека.
- Дело было в четверг по дороге на базы отдыха. С ними шел пастух, но когда мы ему сигналили, он нам просто мило улыбался. А потом гибнут люди, - рассказал автор видео.
Напомним, что 16 сентября из-за столкновения автомашины с верблюдами погибли два человека.