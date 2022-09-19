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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 549

Стадо верблюдов на проезжей части сняли на видео в Актау

В Актау верблюды перекрыли дорогу к базам отдыха. Видео бродящих по проезжей части животных прислали пользователи Лада.kz.

Кадр из видео пользователя Лада.kz.
Стадо вышло на проезжую часть, мешая автомобилистам 15 сентября. Пользователи выложили видео в Instagram. По утверждению жителей, рядом с верблюдами шел пастух. Но на сигналы водителей с просьбой увести животных с проезжей части он не отреагировал.

- Дело было в четверг по дороге на базы отдыха. С ними шел пастух, но когда мы ему сигналили, он нам просто мило улыбался. А потом гибнут люди, - рассказал автор видео.



Напомним, что 16 сентября из-за столкновения автомашины с верблюдами погибли два человека.



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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:52
Наверное к нам повалят туристы глазеть на эту экзотику. uhmylka
Годами обсуждается эта проблема, но местной власти она похоже не по зубам.
 
 

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