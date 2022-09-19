Работы по газоснабжению нескольких улиц начались в Акшукуре



- До этого в селе существовала проблема с газоснабжением вновь построенных домов. В этом году жители, наконец, получат долгожданное голубое топливо. Помимо газоснабжения, в селе проводится большая работа по реализации таких крупных проектов, как прокладка электрических сетей, модернизация старых, освещение и асфальтирование улиц, - сказал аким села.

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Как сказал аким села Еркебулан Жанибек, по результатам инвентаризации была определена потребность в газопроводе на 1 500 участках, включая земли в местности Бегей на берегу моря. Была разработана и подготовлена проектно-сметная документация. В этом году, по словам чиновника, финансовый вопрос решен, строительные работы ведутся полным ходом.Работы выполняет подрядная организация ТОО «Шебер Курылыс». Всего проект будет охватывать 54 880 метров территории. В рамках проекта газифицируются жилые дома в первом, втором и пятом кварталах, по улицам Кезбаева, Казиева, Бекжанова, Абулхаирова и на участке Бегей.Подрядная организация начала строительство в августе. Ожидается, что работы будут завершены до конца года.