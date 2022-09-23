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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 992

В Актау изменят маршрут движения автобусов маршрута №3

Теперь маршрутов автобуса №3 разделится на два направления для удобства жителей 19 микрорайона. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото из архива Lada.kz
В Актау появятся маршрутки 3А и 3Б. Это связано с тем, что маршрут №3, следовавший из нижних микрорайонов на перекрестке между 28, 29, 30 и 19 микрорайонами, разделится на два направления.

- На перекрестке 28, 29, 30, 19 микрорайонов общественный транспорт 3А завернет в сторону универсального торгового комплекса «Олжа», а 3Б поедет прямо в сторону 19 микрорайона. Оба маршрута будут объезжать новые микрорайоны, - рассказали в городском отделе «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

Маршрут №3 нового образца планируется запустить с 26 сентября. Отмечается, что данный маршрут является временным, то есть обслуживается до запуска новых маршрутов.

В Актау изменят маршрут движения автобусов маршрута №3


В Актау изменят маршрут движения автобусов маршрута №3

В Актау изменят маршрут движения автобусов маршрута №3



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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:49
А не проще для новых микрорайонов создавать и продумывать новые маршруты? Ну сколько можно мучать эту бедную тройку?
Автобусы не очень то большие. Особенно это чувствуется сейчас, в дни школьных занятий. Уже на первых остановках автобус забивается практически полностью.
Город растёт, строятся новые микрорайоны. А основные городские маршруты те же, что и во времена СССР - 2,3,5
 
 

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