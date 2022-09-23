В Актау изменят маршрут движения автобусов маршрута №3

В Актау появятся маршрутки 3А и 3Б. Это связано с тем, что маршрут №3, следовавший из нижних микрорайонов на перекрестке между 28, 29, 30 и 19 микрорайонами, разделится на два направления.- На перекрестке 28, 29, 30, 19 микрорайонов общественный транспорт 3А завернет в сторону универсального торгового комплекса «Олжа», а 3Б поедет прямо в сторону 19 микрорайона. Оба маршрута будут объезжать новые микрорайоны, - рассказали в городском отделе «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог».Маршрут №3 нового образца планируется запустить с 26 сентября. Отмечается, что данный маршрут является временным, то есть обслуживается до запуска новых маршрутов.