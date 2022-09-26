Появились телеграм-чаты для россиян в Актау

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Приезжие россияне могут присоединиться к телеграм-чату для россиян, находящихся в Актау, где есть ссылки на полезные казахстанские сайты, к примеру Egov, а также другая справочная информация. Люди делятся там советами по аренде квартир, миграционным вопросам и другими бытовыми советами.
Аналогичный чат под названием «Россияне в Актау» создан для обмена опытом. В нём состоят не только граждане Российской Федерации, но и жители Актау, готовые поделиться советами и помочь необходимым.
Аналогичный чат под названием «Россияне в Актау» создан для обмена опытом. В нём состоят не только граждане Российской Федерации, но и жители Актау, готовые поделиться советами и помочь необходимым.
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