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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 264

Появились телеграм-чаты для россиян в Актау

Для граждан России, находящихся в Актау, создали специальные телеграм-каналы по релокации. В них могут вступить все желающие и обменяться информацией об аренде жилья, миграционных и других вопросах.

Иллюстративное фото
Приезжие россияне могут присоединиться к телеграм-чату для россиян, находящихся в Актау, где есть ссылки на полезные казахстанские сайты, к примеру Egov, а также другая справочная информация. Люди делятся там советами по аренде квартир, миграционным вопросам и другими бытовыми советами.

Аналогичный чат под названием «Россияне в Актау» создан для обмена опытом. В нём состоят не только граждане Российской Федерации, но и жители Актау, готовые поделиться советами и помочь необходимым.



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