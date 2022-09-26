Риелтор: Аренда квартир в Актау выросла на 20 процентов

- В Актау, в отличие от той же Астаны, Алматы и Уральска, где цены просто заоблачно взлетели, у нас такого бума не наблюдается. Всё спокойно. Аренда, да, где-то на 20 процентов выросла, а вот продажи всё на том же уровне. Даже созванивались с арендодателями и продавцами. Они не планируют повышать тарифы, - рассказала Аида Габбасова.

Как сообщила Аида Габбасова, руководитель агентства недвижимости «Aktau City», в связи с мобилизацией, объявленной в России, цены на аренду жилья в Актау выросли на 20 процентов. По словам риелтора, сам спрос на жильё вырос незначительно. В продаже квартир повышение цен не наблюдается.Опрос администрации отелей и гостиниц показал, что большого притока клиентов у них пока также не наблюдается. Представители гостиничного бизнеса ответили, что цены в ближайшее время в Актау на их услуги повышаться не будут.