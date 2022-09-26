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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 17:12

Просмотров: 1446

Новый авиарейс планируют запустить из Актау в Медину

Самолёты начнут летать из Актау в Медину с 2023 года. Рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации.

Фото из доступных источников
С начала 2023 года ряд казахстанских авиакомпаний планирует организовать регулярные пассажирские перевозки в Королевство Саудовской Аравии.

В частности, начнут летать «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Медина с частотой 2 рейса в неделю и авиакомпания «Fly Arystan» по маршруту Актау – Медина частотой 2 рейса в неделю на воздушных судах типа А320, сообщает Комитет гражданской авиации.

- На основании межправительственного соглашения, в результате совместной работы авиационных властей двух государств выполняются прямые чартерные рейсы для паломников. Благодаря совместной работе авиационных властей наших стран, начиная с 2015 года, авиакомпании «SCAT» и «Fly Nas» на круглогодичной основе начали выполнение прямых чартерных рейсов 1-2 раза в неделю. В текущем году была выделена и использована квота в размере 4 000 мест для паломников Казахстана, - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Медина — один из двух священных городов ислама, заветная цель миллионов паломников, приезжающих в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры. Ключевой ориентир города — Аль-Масджид ан-Набави или Мечеть Пророка.



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