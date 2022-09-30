Сколько денег выплатят пенсионерам Мангистау ко Дню пожилых людей

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

- К Международному дню пожилых людей 1 октября пенсионерам Мангистау старше 70 лет выплатят единовременную социальную выплату в размере 2 МРП. Более 16 тысяч пенсионерам старше семидесяти лет планируется выплатить более 101,1 миллиона тенге, - сообщили в акимате.



Также сообщается, что в Мангистау пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню пожилых людей.



- С 1 по 10 октября в рамках декады пожилых людей и инвалидов, при поддержке жителей города и индивидуальных предпринимателей, пройдёт акция благотворительности, - сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Жайсангуль Досполова.



Мероприятия стартовали в последнюю неделю сентября. В рамках мероприятий 50 пожилых людей отправились на морскую прогулку на катере, побывали на автобусных экскурсиях по новым микрорайонам города. Также 87 пожилых людей обеспечены продуктовыми корзинами, 10 пожилых людей получили финансовую помощь, для 32 пожилых людей был организован праздничный обед.