«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Сентября
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 462.2 KZT
  • 1 RUB = 8.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 1480

Сколько денег выплатят пенсионерам Мангистау ко Дню пожилых людей

В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что сумма выплат составила 2 МРП (месячных расчетных показателя), то есть 6126 тенге.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
- К Международному дню пожилых людей 1 октября пенсионерам Мангистау старше 70 лет выплатят единовременную социальную выплату в размере 2 МРП. Более 16 тысяч пенсионерам старше семидесяти лет планируется выплатить более 101,1 миллиона тенге, - сообщили в акимате.

Также сообщается, что в Мангистау пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню пожилых людей.

- С 1 по 10 октября в рамках декады пожилых людей и инвалидов, при поддержке жителей города и индивидуальных предпринимателей, пройдёт акция благотворительности, - сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Жайсангуль Досполова.

Мероприятия стартовали в последнюю неделю сентября. В рамках мероприятий 50 пожилых людей отправились на морскую прогулку на катере, побывали на автобусных экскурсиях по новым микрорайонам города. Также 87 пожилых людей обеспечены продуктовыми корзинами, 10 пожилых людей получили финансовую помощь, для 32 пожилых людей был организован праздничный обед.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
divannyexpert (Посетители) Сегодня, 13:51
позор могли бы хотя бы по 500 000 тенге выдать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 13:32
Можно будет один раз сходить в магазин.
И за это спасибо.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика