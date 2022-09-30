«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Сентября
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.71 KZT
  • €1 = 467.03 KZT
  • 1 RUB = 8.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:47

Просмотров: 400

Ремонт дорог вызвал заторы и пробки в Актау

В Актау ремонтируют дороги между 11 и 12 микрорайонами. Жители города отмечают, что в этой стороне наблюдаются пробки. В акимате сообщили, что ремонт на этом участке завершится 2 октября, а затем работы продолжат в 27 микрорайоне.

Фото Lada.kz
В Актау из-за ремонта дорожного полотна перекрыты дороги.

- В связи с проведением ремонтных работ будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от областного акимата до ТЦ «АК КАЛА MАLL. Однако не коснётся общественного транспорта. Изменений в схему движения автобусов мы не внесли, они будут работать в штатном режиме, - сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхата Нурмухан.

Ремонт будет проводиться поэтапно с 30 сентября по 5 октября.

- Жителям и гостям областного центра необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - сообщили в акимате.

Сегодня, 30 сентября начался первый этап ямочного ремонта дорог- демонтаж старого асфальтного покрытия. Работы обещают закончить на этом участке до 2 октября.

В связи с ремонтом на следующих участках дороги приостановят автомобильное движение:

- от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне;
- от дома №28 в 11 микрорайоне до перекрестка между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами;
- между 27, 26, 11А и 12А микрорайонами;
- напротив дома №6 в 27 микрорайоне;
- точечно, между 27 и 26 микрорайонами;
- у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика