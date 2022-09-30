Ремонт дорог вызвал заторы и пробки в Актау

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В Актау из-за ремонта дорожного полотна перекрыты дороги.



- В связи с проведением ремонтных работ будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от областного акимата до ТЦ «АК КАЛА MАLL. Однако не коснётся общественного транспорта. Изменений в схему движения автобусов мы не внесли, они будут работать в штатном режиме, - сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхата Нурмухан.



Ремонт будет проводиться поэтапно с 30 сентября по 5 октября.



- Жителям и гостям областного центра необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - сообщили в акимате.



Сегодня, 30 сентября начался первый этап ямочного ремонта дорог- демонтаж старого асфальтного покрытия. Работы обещают закончить на этом участке до 2 октября.



В связи с ремонтом на следующих участках дороги приостановят автомобильное движение:



- от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне;

- от дома №28 в 11 микрорайоне до перекрестка между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами;

- между 27, 26, 11А и 12А микрорайонами;

- напротив дома №6 в 27 микрорайоне;

- точечно, между 27 и 26 микрорайонами;

- у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне.