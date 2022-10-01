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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 554

Дошедший до Актау улытауский путешественник может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

72-летний Сарсенбай Котрашев пешком обошёл более 20 городов страны и сегодня добрался до центра Мангистауской области - Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК
Во время пресс-конференции, организованной Центром общественных коммуникаций, аксакал рассказал о своё путешествии.

По его словам, путешествовать он мечтал уже 6 лет. Но реализовать удалось только в марте этого года. Аксакал планировал достичь нескольких целей благодаря своему путешествию.

- Моя первая цель-популяризация Улытауского региона в казахской истории. Вторая цель - способствовать внесению казахского прикладного искусства в список ЮНЕСКО. Третья – возродить забытый казахский национальный праздник - День кумыса, - сказал Сарсенбай Котрашев.

Путешественник отметил, что в процессе пешего хода он ощутил огромную поддержку от жителей. Все, кто встречал его, снабжали питанием, водой и деньгами. А дети вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с аксакалом.

Отмечается, что 72-летний Сарсенбай Котрашев может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь в таком пожилом возрасте человек, прошедший 8 тысяч километров, до сих пор не зарегистрирован, как рекордсмен. Теперь мечта старца – пуститься в путешествие по миру, чтобы прославлять Казахстан.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:03
. Аксакал планировал достичь нескольких целей благодаря своему путешествию.

Получить квартиру, и новую "тачку" с мотором...
За счёт спонсора, что написан на тачке внизу..

Все мы ходим под богом.
 
 

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