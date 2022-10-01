Дошедший до Актау улытауский путешественник может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Фото предоставили в ЦОК

Во время пресс-конференции, организованной Центром общественных коммуникаций, аксакал рассказал о своё путешествии.



По его словам, путешествовать он мечтал уже 6 лет. Но реализовать удалось только в марте этого года. Аксакал планировал достичь нескольких целей благодаря своему путешествию.



- Моя первая цель-популяризация Улытауского региона в казахской истории. Вторая цель - способствовать внесению казахского прикладного искусства в список ЮНЕСКО. Третья – возродить забытый казахский национальный праздник - День кумыса, - сказал Сарсенбай Котрашев.



Путешественник отметил, что в процессе пешего хода он ощутил огромную поддержку от жителей. Все, кто встречал его, снабжали питанием, водой и деньгами. А дети вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с аксакалом.



Отмечается, что 72-летний Сарсенбай Котрашев может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь в таком пожилом возрасте человек, прошедший 8 тысяч километров, до сих пор не зарегистрирован, как рекордсмен. Теперь мечта старца – пуститься в путешествие по миру, чтобы прославлять Казахстан.