Пожилых людей поздравили в Актау

- Желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!, - поздравили социальные работники.

Социальные работники с сентября в честь пожилых людей устраивают еженедельные мероприятия. Для них организованы катания на яхтах, катамаранах и походы в кафе, устраиваются поездки на двухэтажном автобусе. Тех, кто по состоянию здоровья не может посещать мероприятия, социальные работники навещают дома и вручают им лекарства и продуктовые наборы.Кроме того, в городском центре оказания специальных социальных услуг в 11 микрорайоне на днях открылась комната досуга, которую теперь посещают пожилые люди нашего города.Директор городского центра оказания специальных социальных услуг Жанар Умбеткалиева, ее заместитель Дәметкен Сейтова, заведующая отделением №4 Төлебике Елубаева, а также социальные работники Несіп Нурджанова, Күланда Сисенгалиева, Саныш Тапенова, Айнур Сарсенова, Мереке Сарсенова, Жамал Сағындықова, Мадина Искакова, Гүлмира Жұмайтова и Нұржамал Утепбергенова искренне поздравляют пожилых людей с их праздником.Стоит отметить, что 4 и 6 октября также планируется организовать поход в кафе для пожилых людей.Ознакомиться с деятельностью городского центра оказания специальных социальных услуг можно на их странице в Instagram