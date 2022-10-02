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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 849

Пожилых людей поздравили в Актау

С Международным днем пожилых людей поздравили работники городского центра оказания специальных социальных услуг.

Кадр видео
Социальные работники с сентября в честь пожилых людей устраивают еженедельные мероприятия. Для них организованы катания на яхтах, катамаранах и походы в кафе, устраиваются поездки на двухэтажном автобусе. Тех, кто по состоянию здоровья не может посещать мероприятия, социальные работники навещают дома и вручают им лекарства и продуктовые наборы.

Кроме того, в городском центре оказания специальных социальных услуг в 11 микрорайоне на днях открылась комната досуга, которую теперь посещают пожилые люди нашего города.

Директор городского центра оказания специальных социальных услуг Жанар Умбеткалиева, ее заместитель Дәметкен Сейтова, заведующая отделением №4 Төлебике Елубаева, а также социальные работники Несіп Нурджанова, Күланда Сисенгалиева, Саныш Тапенова, Айнур Сарсенова, Мереке Сарсенова, Жамал Сағындықова, Мадина Искакова, Гүлмира Жұмайтова и Нұржамал Утепбергенова искренне поздравляют пожилых людей с их праздником.

- Желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!, - поздравили социальные работники.


Стоит отметить, что 4 и 6 октября также планируется организовать поход в кафе для пожилых людей.

Ознакомиться с деятельностью городского центра оказания специальных социальных услуг можно на их странице в Instagram.




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