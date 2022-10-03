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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 359

Полиция Мангистау начала расследование по 48 уголовным делам за нарушение природоохранного законодательства

У нарушителей природоохранного законодательства выявлено и изъято 1991 килограмм осетровых видов рыб и более 500 граммов икры осетровых видов рыб. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
Так, 24 сентября текущего года около 16:13 часов на дороге района нефтегазового месторождения «Каламкас» был остановлен автомобиль «Газель».

- В ходе проверки полицейскими изъята незаконно выловленная рыба семейства «Осетровые» весом 34 килограмма 100 граммов, надувная лодка, а также рыболовные сети. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Департамент полиции Мангистауской области призывает жителей региона беречь природу, соблюдать природоохранное законодательство, а также предупреждает об уголовной и административной ответственности за браконьерство и нарушение закона, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Из числа зарегистрированных преступлений девять расследований начато за незаконное добывание рыбных ресурсов (статья 335 Уголовного Кодекса РК - Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений); 37 фактов за незаконную рыбную ловлю или охоту на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию виды растений или животных (статья 339 УК РК). Кроме того, по одному факту расследования начаты по статьям 334 (Самовольное пользование недрами) и 287 Уголовного кодекса РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В соответствии с природоохранным законодательством выявлено 335 административных правонарушений и по ним составлены протоколы.



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