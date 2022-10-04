Певица Татьяна Инюшина приехала в Актау

- Угадайте, где я? Этот город находится на Каспийском море. Раньше этот город назывался Шевченко в честь украинского поэта. Здесь просто невероятный ветер! Городу всего чуть больше 60-ти лет. У улиц нет названий. А главная достопримечательность города - это маяк на крыше дома, вот он! - рассказала в видео Татьяна Инюшина.

Певица сняла видео в Актау и задала своим подписчикам вопрос «Угадайте, где я?», дав несколько подсказок.Фолловеры сразу угадали город и тепло приняли артистку.Видео с Instagram страницы @tanya_inyshina