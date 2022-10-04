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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:10

Просмотров: 2596

Певица Татьяна Инюшина приехала в Актау

Татьяна Инюшина, российский блогер, певица и участница многочисленных телепроектов прибыла в Актау. Об этом Татьяна сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Кадр видео
Певица сняла видео в Актау и задала своим подписчикам вопрос «Угадайте, где я?», дав несколько подсказок.

- Угадайте, где я? Этот город находится на Каспийском море. Раньше этот город назывался Шевченко в честь украинского поэта. Здесь просто невероятный ветер! Городу всего чуть больше 60-ти лет. У улиц нет названий. А главная достопримечательность города - это маяк на крыше дома, вот он! - рассказала в видео Татьяна Инюшина.


Фолловеры сразу угадали город и тепло приняли артистку.


Видео с Instagram страницы @tanya_inyshina





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Комментарии ( 4 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 16:15
Согласен с комментариями, неизвестная личность.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 16:14
Что за реклама какой -то не известной ?
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 15:54
Это кто? Не знал, и не захотелось знать))
 
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 шевченко (Посетители) Сегодня, 14:10
Это кто? Зачем здесь? И какова должна быть наша радость?

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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