В Жанаозене открылся специализированный центр обслуживания населения

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Центр обслуживания населения для автомобилистов открыли в Жанаозене вчера, 5 октября.



СпецЦОН представляет из себя одноэтажное здание, внутри которого находится помещение для прохождения теоретических испытаний и участок, оборудованный для обучения вождению.



- Тестирование можно сдать по всем категориям. Практический экзамен включает только категории водительских прав В и С. В ближайшее время на автодроме можно будет сдать практический экзамен на другие категории, - сказали в пресс-службе акима Жанаозена.



Михаил Одинцов