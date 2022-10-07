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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 1564

Монумент Независимости могут установить в Актау: власти обещают не выделять бюджетные деньги

Актауский городской акимат организовал в социальных сетях опрос среди жителей города, чтобы выяснить, стоит ли устанавливать в областном центре монумент Независимости. Также обсуждается вопрос о месторасположении архитектурного сооружения.

Фото акимата города Актау
В Актау хотят возвести монумент Независимости. На странице городского акимата в социальной сети Instagram проводится опрос – нужен ли жителям города монумент, и где его лучше установить.

- Если жители Актау считают, что монумент Независимости городу нужен, то мы предлагаем два варианта расположения: около надписи «I Love Aktau» или в парке 20 микрорайона, - сообщили в акимате.

Монумент Независимости могут установить в Актау: власти обещают не выделять бюджетные деньги


Эскиз монумента, если он будет располагаться на набережной

Монумент Независимости могут установить в Актау: власти обещают не выделять бюджетные деньги


А вот так монумент может выглядеть, если его возведут в 20 микрорайоне


Из характеристик следует, что высота монумента может составить 21 метр.

- В центре комплекса расположится высокая стелла. Нижний постамент стеллы отделан Кордайским гранитом, верхняя основная часть отделана белым мраморным камнем. Завершается фигурой «Золотого человека» высотой 4 метра, который изображен в виде правителя, с птицей счастья над головой. С обеих сторон комплекса запроектирована мемориальная доска высотой 5 метров, размером 12 метров, - добавили чиновники.

Планируется, что на создание монумента денег из бюджета выделять не будут. Власти Актау хотят задействовать спонсоров, желающих подарить монумент городу.

Монумент Независимости могут установить в Актау: власти обещают не выделять бюджетные деньги


 

Нужно ли в Актау установить монумент Независимости?


1) Да, около надписи «I Love Aktau» - 1 (6,67%)

2) Да, в 20 микрорайоне - 1 (6,67%)

3) Нет, не нужно нигде - 12 (80%)

4) Нужно, но в другом месте - 1 (6,67%)



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Комментарии ( 12 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:37
Цитата: strana.kz

судя по голосованию в инсте большинство сказали НЕТ. и всё равно хотят установить


Вопрос в том!, от КОГО?!, Казахстан СТАЛ!, НЕ!, зависимый за тридцать лет?...
Цитата: strana.kz

судя по голосованию в инсте большинство сказали НЕТ

Как вместо "плаката", на фортовской трассе установили чёрного бетонного басмача... My Webpage...С начало ОН!, был с шашкой, но поле поменяли на флаг...
КОГО?!, спросили нужно это или нет?...
А! народные... money ... Ушли под видом "спонсоров"...

Все мы ходим под богом.
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:23
Власти Актау хотят задействовать спонсоров, желающих подарить монумент городу.

Извините конечно,а спонсоры не желают подарить городу новую опреснительную установку? Или турбину? Или спонсоры в скором будущем желают стоять в кромешной тьме и с бутылкой покупной воды (потому что более ничего не будет в городе)и гордо смотреть на монумент????
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:23
Лично для меня, родившегося в Союзе, все независимости бывших республик вызывают лишь проблемы: границы,таможни, конфликты между бывшими республиками Союза, разрушение интеграционных связей и как следствие спад экономики. Может я заблуждаюсь и независимость дала много хорошего и нужного, поправьте меня

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • GIBSON.SG
  • Жанар
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:07
Независимость говоришь, а от кого или чего мы не зависимы то? Война у соседа, теньгушка сапсм упала, цена нефти падает, теньгушка тоже падает, нефть растет в цене, ан нет теньгушка опять падает, от чего только не зависим то, и эт только одна из нашей зависимости
 
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  • Дизель
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 alixah (Посетители) Сегодня, 19:01
Лучше дороги сделайте нормальные .
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 18:42
Лучше пусть нормальный полив деревьев в городе сделают
 
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  • watlow
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  • Ну Ну
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:35
нужен ли жителям города монумент, и где его лучше установить.


Всё это филькина грамота, на счёт опроса. Мнение народа тут -- тьфу! Всё равно установят! И установят там, где прикажут.
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 17:30
Когда чиновники перестанут думать,что народ наивный? Ведь подобные "подарки" всегда сидят в объеме других работ, которые закупаются из гос.бюджета.
 
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  • babe
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 watlow (Посетители) Сегодня, 16:46
Власти Актау хотят задействовать спонсоров, желающих подарить монумент городу.

Прям безвозмездно? не верю. Наверняка участок какой ни будь жирненький пообещали.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:45
Цитата: Orion
А где и кто проводит опрос

вот вот

самого опроса не увидели мы
 
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