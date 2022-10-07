Монумент Независимости могут установить в Актау: власти обещают не выделять бюджетные деньги

Эскиз монумента, если он будет располагаться на набережной

А вот так монумент может выглядеть, если его возведут в 20 микрорайоне



В Актау хотят возвести монумент Независимости. На странице городского акимата в социальной сети Instagram проводится опрос – нужен ли жителям города монумент, и где его лучше установить.- Если жители Актау считают, что монумент Независимости городу нужен, то мы предлагаем два варианта расположения: около надписи «I Love Aktau» или в парке 20 микрорайона, - сообщили в акимате.Из характеристик следует, что высота монумента может составить 21 метр.- В центре комплекса расположится высокая стелла. Нижний постамент стеллы отделан Кордайским гранитом, верхняя основная часть отделана белым мраморным камнем. Завершается фигурой «Золотого человека» высотой 4 метра, который изображен в виде правителя, с птицей счастья над головой. С обеих сторон комплекса запроектирована мемориальная доска высотой 5 метров, размером 12 метров, - добавили чиновники.Планируется, что на создание монумента денег из бюджета выделять не будут. Власти Актау хотят задействовать спонсоров, желающих подарить монумент городу.