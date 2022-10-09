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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 476

Мангистау оказался в лидерах по росту цен на продукты

Насколько выросли цены, сообщает информационно-аналитический портал Orda.kz.

Фото из доступных источников
Цены на социально значимые продукты выросли с начала года почти на 20 процентов.

Наибольший скачок цен случился в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Улытауской областях.

- В этих трех областях стоимость основных для потребления продуктов показала наибольший прирост, - отметил председатель комитета торговли Ержан Казанбаев.


В целом по стране цены на продукты первой необходимости выросли с начала года на 19,6 процента.

Ержан Казанбаев подчеркнул, что цены на некоторые продукты снижаются, например, на лук и сахар. Работа по снижению стоимости остальных социально значимых товаров продолжается. При этом, за последнюю неделю цены на них выросли на 0,1 процента.



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Комментарии ( 2 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 15:02
Что с молоком? цена выросла в двое
 
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  • Ingul
  • синдбад
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:44
Хоть в чем то мы лидеры lol А как ше Ваши умнейшие заседания комиссий,"работа" мониторинговых групп по недопущению роста цен на социально значимые продукты???Сели в лужу господа?Впрочем как и всегда...Одно и то же...
 
 

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