Мангистау оказался в лидерах по росту цен на продукты

- В этих трех областях стоимость основных для потребления продуктов показала наибольший прирост, - отметил председатель комитета торговли Ержан Казанбаев.

Цены на социально значимые продукты выросли с начала года почти на 20 процентов.Наибольший скачок цен случился в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Улытауской областях.В целом по стране цены на продукты первой необходимости выросли с начала года на 19,6 процента.Ержан Казанбаев подчеркнул, что цены на некоторые продукты снижаются, например, на лук и сахар. Работа по снижению стоимости остальных социально значимых товаров продолжается. При этом, за последнюю неделю цены на них выросли на 0,1 процента.