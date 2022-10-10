В Мангистау врачи впервые провели операцию TAVI

- У пациента потемнел аортальный клапан. Мы сделали малоинвазивную операцию на кровеносных сосудах, так как пациент был возрастной, при этом имел ряд прочих заболеваний, - пояснил Асылбек Анетов.





- Думаю, что в ближайшее время такие операции будут проводиться и в нашем регионе, потому как в Мангистауской областной больнице трудятся высококвалифицированные врачи-кардиологи. Лечебное учреждение при этом обладает качественной современной медициной, полностью оснащено необходимым оборудованием, - говорит Абдурашид Мусаев.

- Состояние пациента стабильное. Восстановление после операции проходит быстро, полечат 2-3 дня и выпишут домой. В общем, мужчина возвращается к нормальной жизни. Ну а я хочу поздравить коллег с успешным проведением первой такой операции в области, и поблагодарить директора областной больницы Жанибека Ажмуханова за предоставленные возможности для пациентов, - сказал Серик Алимбаев.

- Ранее для лечения пороков развития клапанов сердца была выбрана объемная операция со вскрытием грудной клетки. Сейчас мы можем помочь пациентам группы риска с помощью быстрых и эффективных операционных методов. Сегодняшняя операция прошла в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. В зависимости от категории пациентов такие операции проводятся бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема медицинской помощи. В дальнейшем собираемся совершенствовать высокотехнологичные операции, - заключил Талгат Жакиев.

Эксперты утверждают, что транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) необходима тем, кому операция на открытом сердце противопоказана. Это технически сложная хирургическая кардиологическая операция. В Западном регионе операция проводится впервые. Именно потому в ней приняли участие врачи Национального научного кардиохирургического центра.По словам врача-кардиохирурга Мангистауской областной многопрофильной больницы Асылбека Анетова, 79-летний пациент десять дней назад поступил в областную больницу с жалобами на затрудненное дыхание. У больного был сужен аортальный клапан. Для устранения проблемы было решено выполнить операцию TAVI. То есть восстановить функции клапана, не останавливая сердце, которое все время посылало кровь в аорту и далее по всему телу.Полуторачасовая операция прошла успешно.Заведующий лабораторией катетеризации Национального научного кардиохирургического центра Абдурашид Мусаев добавил, что в целом по стране ежегодно проводится 400-500 операций Tavi.Врач-интервенционист Национального научного кардиохирургического центра Серик Алимбаев рассказал о состоянии пациента.То, что сегодня идет тенденция к развитию малоинвазивных операций, подчеркнул заведующий кардиохирургическим центром областной больницы Талгат Жакиев.