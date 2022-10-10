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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:40

Просмотров: 370

В Мангистау врачи впервые провели операцию TAVI

Кардиохирурги Мангистауской областной многопрофильной больницы впервые провели пациенту высокотехнологичную транскатетерную операцию по имплантации аорты (Tavi). Она восстанавливает функции клапана сердца без его остановки, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу больницы.

Фото ЦОК Мангистауской области
Эксперты утверждают, что транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) необходима тем, кому операция на открытом сердце противопоказана. Это технически сложная хирургическая кардиологическая операция. В Западном регионе операция проводится впервые. Именно потому в ней приняли участие врачи Национального научного кардиохирургического центра.

По словам врача-кардиохирурга Мангистауской областной многопрофильной больницы Асылбека Анетова, 79-летний пациент десять дней назад поступил в областную больницу с жалобами на затрудненное дыхание. У больного был сужен аортальный клапан. Для устранения проблемы было решено выполнить операцию TAVI. То есть восстановить функции клапана, не останавливая сердце, которое все время посылало кровь в аорту и далее по всему телу.

- У пациента потемнел аортальный клапан. Мы сделали малоинвазивную операцию на кровеносных сосудах, так как пациент был возрастной, при этом имел ряд прочих заболеваний, - пояснил Асылбек Анетов.


Полуторачасовая операция прошла успешно.

Заведующий лабораторией катетеризации Национального научного кардиохирургического центра Абдурашид Мусаев добавил, что в целом по стране ежегодно проводится 400-500 операций Tavi.

- Думаю, что в ближайшее время такие операции будут проводиться и в нашем регионе, потому как в Мангистауской областной больнице трудятся высококвалифицированные врачи-кардиологи. Лечебное учреждение при этом обладает качественной современной медициной, полностью оснащено необходимым оборудованием, - говорит Абдурашид Мусаев.


Врач-интервенционист Национального научного кардиохирургического центра Серик Алимбаев рассказал о состоянии пациента.

- Состояние пациента стабильное. Восстановление после операции проходит быстро, полечат 2-3 дня и выпишут домой. В общем, мужчина возвращается к нормальной жизни. Ну а я хочу поздравить коллег с успешным проведением первой такой операции в области, и поблагодарить директора областной больницы Жанибека Ажмуханова за предоставленные возможности для пациентов, - сказал Серик Алимбаев.


То, что сегодня идет тенденция к развитию малоинвазивных операций, подчеркнул заведующий кардиохирургическим центром областной больницы Талгат Жакиев.

- Ранее для лечения пороков развития клапанов сердца была выбрана объемная операция со вскрытием грудной клетки. Сейчас мы можем помочь пациентам группы риска с помощью быстрых и эффективных операционных методов. Сегодняшняя операция прошла в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. В зависимости от категории пациентов такие операции проводятся бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема медицинской помощи. В дальнейшем собираемся совершенствовать высокотехнологичные операции, - заключил Талгат Жакиев.



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