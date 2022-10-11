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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 853

Котёнка за цыплёнка: Подросток в Мангистау из мести перебросил через высокий забор котёнка

Очередной факт жестокого обращения с животным зафиксирован в Мангистауской области. В полиции отреагировали на инцидент. Родителей ребёнка привлекли к ответственности. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото из социальных сетей
Видеозапись была обнаружена во время мониторинга социальных сетей.

- Сотрудниками полиции установлена личность человека, бросившего кошку. Как стало известно, 14-летний житель Мангистауского района бросил свою кошку в целях наказания за поедание домашнего цыплёнка и запечатлил свои действия на видео. В видеозаписи, которую он позже снял, подросток показал, что кошка в настоящее время жива. По данному факту на родителей подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и или образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), - сообщили в департаменте полиции.


Видео Qumaw


Наказание родителям подростка назначено в виде штрафа в размере 36 630 тенге.

- С подростком и его законными представителями была проведена профилактическая беседа, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:28
- С подростком и его законными представителями была проведена профилактическая беседа

Какая беседа? Эххх! Башкой бы их в навоз!
Вот уж, истина: "Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки"
Генрих Гейне (1797—1856)
 
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  • cnnc
  • Ирон
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:01
ну знаете...

кого хотят надурить? цыплёнок, куры, аха кто там ещё козы
реально садистские приёмы на публику на камеру под маты. хорошо не под музыку как в другом видео.
я думала сейчас об стену долбанёт. а где видео что кошка жива?

смешное маленькое гуманное наказание за садистское негуманное отношение к животному всего то 36 тыс. тенге

ну Закон можно реально просто задвинуть куда нибудь подальше и больше не доставать его

уже тошнит от вас чудовища блин!
кастрировать надо именно вас чтобы вы не размножались
 
 

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