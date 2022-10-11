Котёнка за цыплёнка: Подросток в Мангистау из мести перебросил через высокий забор котёнка

Видео Qumaw

Видеозапись была обнаружена во время мониторинга социальных сетей.- Сотрудниками полиции установлена личность человека, бросившего кошку. Как стало известно, 14-летний житель Мангистауского района бросил свою кошку в целях наказания за поедание домашнего цыплёнка и запечатлил свои действия на видео. В видеозаписи, которую он позже снял, подросток показал, что кошка в настоящее время жива. По данному факту на родителей подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и или образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), - сообщили в департаменте полиции.Наказание родителям подростка назначено в виде штрафа в размере 36 630 тенге.- С подростком и его законными представителями была проведена профилактическая беседа, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.