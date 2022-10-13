Дорогу в районе баз отдыха перекроют из-за велопробега в Актау

Фото из архива «Лады»
В ведомстве рассказали, что в связи с проведением соревнований 15 октября в Актау будет закрыт проезд от территории парковки «TetysBlu» до места отдыха «Tree of Life» с 11.00 до 17.00 часов.
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Четверг, 13 Октября
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