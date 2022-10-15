Женщину наказали в Мангистау из-за запрещённых аудио

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При мониторинге социальных сетей, в частности, в «ВКонтакте», выявлен факт распространения запрещённых аудиолекций отрицательной направленности.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность 31-летней местной жительницы, которая является последовательницей деструктивных религиозных течений.



На неё был оформлен протокол по части 2 статьи 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции).



Решением административного суда на гражданку наложен штраф в размере 14 МРП, то есть 42 882 тенге.