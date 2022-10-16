Медресе открыли в пригороде Актау

- Сегодня мы собрались на торжественную церемонию открытия духовного центра, которого так долго ждали жители села Акшукур. Медресе - поистине священное место, призывающее людей к доброте, любви, заботе друг о друге, оказанию помощи ближним, дарит покой в душе. Пусть это место станет источником знаний и благоденствия, - поздравил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров.

При сельской мечети в селе Акшукур открылось медресе Асар ата.В церемонии открытия медресе приняли участие советник верховного муфтия, заведующий отделом по делам религий и анализа Духовного управления мусульман Казахстана Дуйсенбай Кенжетай кажы Байкемулы, имам ДУМК региона, главный имам областной мечети Бекет ата Ануар кажы Елжанов, а также ветераны и жители села.С приветственным словом выступили советник верховного муфтия, заведующий отделом по делам религий и анализа Кенжетай кажы Дуйсенбай, потомок Асар ата Бакен Байназаров.Ленту нового медресе разрезали почётный гражданин Мангистауского района, отличник, государственный служащий РК, ветеран Даржок Сейбагытов, председатель Совета ветеранов села Акшукур, почётный гражданин Тупкараганского района Онайбай Абдрахманов и советник верховного муфтия, заведующий отделом по делам религий и анализа Кенжетай кажы Дуйсенбай.Здание вместимостью 100 человек состоит из двух этажей.Здесь имеются лекционные залы, спальные комнаты.Отдельно также есть комнаты наставников и комнаты отдыха.