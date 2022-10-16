«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Октября
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 463.92 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 591

Медресе открыли в пригороде Актау

Открытие двухэтажного мусульманского учебного заведения прошло в Акшукуре, передаёт пресс-служба акимата Тупкараганского района.

Фото акимата Тупкараганского района
При сельской мечети в селе Акшукур открылось медресе Асар ата.

Медресе открыли в пригороде Актау


В церемонии открытия медресе приняли участие советник верховного муфтия, заведующий отделом по делам религий и анализа Духовного управления мусульман Казахстана Дуйсенбай Кенжетай кажы Байкемулы, имам ДУМК региона, главный имам областной мечети Бекет ата Ануар кажы Елжанов, а также ветераны и жители села.

- Сегодня мы собрались на торжественную церемонию открытия духовного центра, которого так долго ждали жители села Акшукур. Медресе - поистине священное место, призывающее людей к доброте, любви, заботе друг о друге, оказанию помощи ближним, дарит покой в душе. Пусть это место станет источником знаний и благоденствия, - поздравил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров.


С приветственным словом выступили советник верховного муфтия, заведующий отделом по делам религий и анализа Кенжетай кажы Дуйсенбай, потомок Асар ата Бакен Байназаров.

Медресе открыли в пригороде Актау


Ленту нового медресе разрезали почётный гражданин Мангистауского района, отличник, государственный служащий РК, ветеран Даржок Сейбагытов, председатель Совета ветеранов села Акшукур, почётный гражданин Тупкараганского района Онайбай Абдрахманов и советник верховного муфтия, заведующий отделом по делам религий и анализа Кенжетай кажы Дуйсенбай.

Медресе открыли в пригороде Актау


Здание вместимостью 100 человек состоит из двух этажей.

Медресе открыли в пригороде Актау


Здесь имеются лекционные залы, спальные комнаты.

Медресе открыли в пригороде Актау


Отдельно также есть комнаты наставников и комнаты отдыха.

Медресе открыли в пригороде Актау

Медресе открыли в пригороде Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика