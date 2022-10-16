Жители пригорода Актау пожаловались на непродуманную установку дорожных знаков

- Слишком скороспешно принимаются решения. Человек теперь должен обходить знаки, как некую преграду, прежде чем заступить на тротуарную дорожку. Решили над нами поиздеваться?

Дорожные знаки «Направление поворота» установили в жилом массиве Рауан.По словам местных жителей, указатели расположены непродуманно - в ущерб пешеходам.Неуместным жители жилого массива назвали и расположение мусорных контейнеров, которые «красуются» у тротуара.Сама плиточная тротуарная дорожка, с их слов, требует ремонт.