Первую лапараскопическую операцию на мочеточнике провели в детской Мангистауской больнице

- Житель Жанаозена был госпитализирован в детскую больницу пять дней назад. Днем у него заболел живот, и он обратился в поликлинику. Сделали КТ и обнаружили камень в мочеточнике. После общего осмотра произведена лапароскопическая операция. Камень удалили и поставили бандаж. Сегодня ситуация стабильная. Он находится на лечении в палате, - сообщил хирург Насухан Отаргазиев.

Операцию, уникальную для Мангистауской области, врачи региональной детской больницы провели 17 октября. Оперировали квалифицированный хирург больницы Насухан Отаразиев, урологи Мурат Бехожин и Асхат Сихов.Лапароскопия - современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Лапароскопия обычно проводится на органах внутри брюшной или тазовой полостей.