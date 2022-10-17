Танцующий под казахские песни верблюд попал на видео в Мангистау

Кадр из видео
По словам автора статьи, верблюжонок был вскормлен вручную. После кормления хозяин приучил животное танцевать под песни с разными мотивами. И верблюд иногда даже подпевает.
Верблюд, как утверждает хозяин животного, очень разумный. Его необычный танец, состоящий из последовательных движений ногами, сняли на видео владельцы. Верблюд стал демонстрировать танцевальные па, услышав популярную казахстанскую песню исполнителей Абдижаппар Алкожа и Саята Медеуова «Жамалымсың».
Верблюд, как утверждает хозяин животного, очень разумный. Его необычный танец, состоящий из последовательных движений ногами, сняли на видео владельцы. Верблюд стал демонстрировать танцевальные па, услышав популярную казахстанскую песню исполнителей Абдижаппар Алкожа и Саята Медеуова «Жамалымсың».
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