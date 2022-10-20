Видео пограничника с собакой в Мангистау восхитило пользователей Сети

Кадр видео
На кадрах видно, как служебная собака бежит навстречу пограничнику. Пёс не может сдержать эмоций, виляет хвостом, ни на секунду не отпуская от себя мужчину. При этом собака беспрекословно выполняет все команды: «лежать», «сидеть» и «стоять».
Пользователи сети оставили много положительных комментариев.
- «Вот это настоящая любовь», «Самое милое, что я видела за сегодня», «Настоящая искренняя и бескорыстная дружба», «Это приятно смотреть, собака - друг человека», «Какое хорошее и доброе видео. Почему не все люди такие?», «Аж слёзы наворачиваются, как это прекрасно, когда тебя так ждут», – написали пользователи сети.
В департаменте Пограничной службы по Мангистауской области подтвердили, что видео было снято на пограничной станции Болашак в Мангистау. Героем видео является военнослужащий по контракту. Более подробную информацию о пограничнике в департаменте обещали предоставить позже.
Пользователи сети оставили много положительных комментариев.
- «Вот это настоящая любовь», «Самое милое, что я видела за сегодня», «Настоящая искренняя и бескорыстная дружба», «Это приятно смотреть, собака - друг человека», «Какое хорошее и доброе видео. Почему не все люди такие?», «Аж слёзы наворачиваются, как это прекрасно, когда тебя так ждут», – написали пользователи сети.
В департаменте Пограничной службы по Мангистауской области подтвердили, что видео было снято на пограничной станции Болашак в Мангистау. Героем видео является военнослужащий по контракту. Более подробную информацию о пограничнике в департаменте обещали предоставить позже.