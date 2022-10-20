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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 1013

Видео пограничника с собакой в Мангистау восхитило пользователей Сети

В Сети появилось трогательное видео встречи служебной собаки с пограничником. Видео умилило пользователей Сети.

Кадр видео
На кадрах видно, как служебная собака бежит навстречу пограничнику. Пёс не может сдержать эмоций, виляет хвостом, ни на секунду не отпуская от себя мужчину. При этом собака беспрекословно выполняет все команды: «лежать», «сидеть» и «стоять».



Пользователи сети оставили много положительных комментариев.

- «Вот это настоящая любовь», «Самое милое, что я видела за сегодня», «Настоящая искренняя и бескорыстная дружба», «Это приятно смотреть, собака - друг человека», «Какое хорошее и доброе видео. Почему не все люди такие?», «Аж слёзы наворачиваются, как это прекрасно, когда тебя так ждут», – написали пользователи сети.

В департаменте Пограничной службы по Мангистауской области подтвердили, что видео было снято на пограничной станции Болашак в Мангистау. Героем видео является военнослужащий по контракту. Более подробную информацию о пограничнике в департаменте обещали предоставить позже.



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:07
собака беспрекословно выполняет все команды

Эхх! Вспомнил годы своей службы в ПВ. В погранвойсках собака не просто "собака", а полноценная боевая единица! По кадрам вижу, что он ещё молодой но очень умный! Вожатому--особый респект! applause С ними надо постоянно заниматься, ставить на след. У нас на заставе был "Хан", который брал 12-часовой след! (т.е., если человек прошёл, то даже по прошествии 12 часов (не говоря уже о часе или двух) поставить собаку на след---он его настигнет, если не сядет в а\м или не пойдёт по воде естественно...) Нарушитель обычно уже через 3-4 часа начинает расслабляться, думая что оторвался. Но погоня и задержание не избежны!
 
 

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