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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:52

Просмотров: 749

Мангистау перестал быть «донором» республиканского бюджета

Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил законопроект о республиканском бюджете на три года. Согласно документу, Мангистауская область вошла в список областей, которым выделят средства из республиканского бюджета на 2023 год. Об этом стало известно на портале открытых нормативно-правовых актов.

Иллюстративное фото с сайта 24.kz
В августе на рассмотрение мажилисменам был представлен проект закона «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы. Вчера, 19 октября, нижняя палата Парламента законопроект одобрила.

Стоит отметить, что Мангистауская область вышла из списка «доноров» республиканского бюджета, и в 2023 году из казны на регион планируют выделить больше 118 миллиардов тенге.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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Businessman (Посетители) Сегодня, 20:17
Это хорошая новость. Главное, чтобы правильно освоили эти средства, а не как было раньше, высадка одноразовых кустарников-сорняков, презентации мегапроектов, которые остались на бумаге и пр. Постройте наконец приличный стадион, а то стыдно, что Актау - единственный областной центр, где нет нормального стадиона.
 
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  • Pear
 glu-info (Посетители) Сегодня, 19:26
Эта новость была опубликована день или два назад. Уже не новость.Вот так превращение в туристический хаб сказалось на области. Промышленность всю прос-ли. Туризма как не было, так и нет.
 
 

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