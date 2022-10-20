Мангистау перестал быть «донором» республиканского бюджета

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В августе на рассмотрение мажилисменам был представлен проект закона «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы. Вчера, 19 октября, нижняя палата Парламента законопроект одобрила.
Стоит отметить, что Мангистауская область вышла из списка «доноров» республиканского бюджета, и в 2023 году из казны на регион планируют выделить больше 118 миллиардов тенге.
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.
Михаил Одинцов
Стоит отметить, что Мангистауская область вышла из списка «доноров» республиканского бюджета, и в 2023 году из казны на регион планируют выделить больше 118 миллиардов тенге.
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.
Михаил Одинцов