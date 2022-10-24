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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 15

Мангистау занял второе место в стране по расселению кандасов

Мангистауская область стала одной из самых привлекательных для кандасов, передаёт Forbes.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

Фото взято из открытого источника
Согласно данным издания, по состоянию на 1 октября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 362 этнических казаха.

Прибывшие этнические казахи, в основном, почти 30 процентов, поселились в Алматинской, около 17 процентов в Мангистауской и девять процентов в Туркестанской областях.

Помимо этих регионов популярностью пользуются Жамбылская (6,5 процента) область, а также города Астана (7,8 процента), Шымкент (7,3 процента) и Алматы (5,8 процента).

Около 70 процентов кандасов, прибывших в Казахстан с начала того года, являются выходцами из Узбекистана. Кроме того, десять процентов – из Китайской Народной Республики, почти восемь процентов – из Туркменистана, около пяти процентов – из Монголии и примерно девять – из других стран.

По состоянию на 1 октября текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7 процента , 27,5 процента человек моложе трудоспособного и 13,7 процента – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 13 процентов имеют высшее образование, около 39 процентов среднее специальное образование, чуть меньше 50 процентов общее среднее образование и примерно два процента не имеют образования.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 101,2 тыс. этнических казахов.



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