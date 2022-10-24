В Актау открылись три новых модульных поста полиции

Фото департамента полиции Мангистауской области
Главная задача модульных постов, чтобы полиция находилась в шаговой доступности. Посты предназначены для удобства обращения жителей в полицию, а также для быстрого и оперативного реагирования сотрудников на обращения и заявления горожан.
Внутри сооружений для сотрудников правоохранительных органов созданы необходимые условия для несения службы и приёма граждан в круглосуточном режиме. Техническое оснащение постов, как сообщили в департаменте полиции, находится на высоком уровне. С помощью современной техники круглосуточно их сотрудники проводят работу по профилактике правонарушений и преступлений.
Внутри сооружений для сотрудников правоохранительных органов созданы необходимые условия для несения службы и приёма граждан в круглосуточном режиме. Техническое оснащение постов, как сообщили в департаменте полиции, находится на высоком уровне. С помощью современной техники круглосуточно их сотрудники проводят работу по профилактике правонарушений и преступлений.