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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:00

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Братья-близнецы из Мангистау будут служить в одной части

Сорок призывников из Мангистауской области отправились служить в воинскую часть Актюбинского гарнизона. Церемония проводов состоялась в парке Победы в Актау. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Братья с отцом. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
Призывников напутствовал Нурлыбай Конакбаев, председатель Мангистауского областного филиала РОО «Ветераны Вооружённых сил», полковник запаса.

Примечательно, что среди новобранцев – близнецы Саясат и Саяхат Султанмурат. С рождения они идут по жизни рядом. Вместе ходили в одну школу, занимались греко-римской борьбой, с отличием окончили Прикаспийский колледж «Болашак» по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

А когда время пришло служить – явились на призывной пункт, прошли собеседование, медкомиссию, психологическое исследование и были признаны годными к воинской службе.

Служить отправились с желанием, тем более что и в воинском строю ребята будут ощущать надёжное плечо друг друга.

– Вы с детства привыкли всё делать вместе. Служите честно и добросовестно, – сказал сыновьям их отец Кадыргали Мадиев.

Он также призвал всех призывников достойно исполнить воинский долг перед Отечеством и пожелал им успехов в службе.



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