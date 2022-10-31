Братья-близнецы из Мангистау будут служить в одной части

Братья с отцом. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

Призывников напутствовал Нурлыбай Конакбаев, председатель Мангистауского областного филиала РОО «Ветераны Вооружённых сил», полковник запаса.



Примечательно, что среди новобранцев – близнецы Саясат и Саяхат Султанмурат. С рождения они идут по жизни рядом. Вместе ходили в одну школу, занимались греко-римской борьбой, с отличием окончили Прикаспийский колледж «Болашак» по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».



А когда время пришло служить – явились на призывной пункт, прошли собеседование, медкомиссию, психологическое исследование и были признаны годными к воинской службе.



Служить отправились с желанием, тем более что и в воинском строю ребята будут ощущать надёжное плечо друг друга.



– Вы с детства привыкли всё делать вместе. Служите честно и добросовестно, – сказал сыновьям их отец Кадыргали Мадиев.



Он также призвал всех призывников достойно исполнить воинский долг перед Отечеством и пожелал им успехов в службе.