Сад для детей с особыми потребностями обещают открыть в ближайшее время в Актау

- Поскольку речь идёт о детях с особенными потребностями, необходимо позаботиться о полном оснащении материально-технической базы. Этот вопрос находится на строгом контроле со стороны управления образования. Уже в ближайшее время детсад будет открыт, - проинформировала Шынар Байдуллаева.

В управлении образования сообщили, что строительные работы на социально необходимом объекте завершены на 90 процентов. Но детсад никак не введут в эксплуатацию. По словам родительницы, в городе немало детей, которым требуется особый уход, а также такое лечение требует больших средств.Как сообщила представитель управления образования, часть оборудования для детсада ещё не приобретено. Это стало главной причиной задержки ввода объекта в эксплуатацию.