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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 318

Сад для детей с особыми потребностями обещают открыть в ближайшее время в Актау

Жительница Актау пожаловалась на закрытый детский сад номер 6, расположенный в 4 микрорайоне. В дошкольном учреждении воспитывают малышей с особыми потребностями. По словам женщины, открытие планировалось в сентябре текущего года. Ситуацию прояснила представитель управления образования Шынар Байдуллаева, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В управлении образования сообщили, что строительные работы на социально необходимом объекте завершены на 90 процентов. Но детсад никак не введут в эксплуатацию. По словам родительницы, в городе немало детей, которым требуется особый уход, а также такое лечение требует больших средств.

Как сообщила представитель управления образования, часть оборудования для детсада ещё не приобретено. Это стало главной причиной задержки ввода объекта в эксплуатацию.

- Поскольку речь идёт о детях с особенными потребностями, необходимо позаботиться о полном оснащении материально-технической базы. Этот вопрос находится на строгом контроле со стороны управления образования. Уже в ближайшее время детсад будет открыт, - проинформировала Шынар Байдуллаева.



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